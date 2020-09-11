В Тверской области проходят VIII Фаддеевские образовательные чтения

24 сентября в Тверской области начали работу VIII Фаддеевские образовательные чтения – региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Святые благоверные князья Михаил Тверской и Александр Невский: духовный подвиг – пример любви, веры и преданности Отечеству». Приветственный адрес участникам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В этом году темой чтений стал духовный подвиг святых благоверных князей Михаила Тверского и Александра Невского – пример твердости в вере и преданности Отечеству. Дальновидные государственные деятели, заступники земли русской, великие князья видели смысл своей жизни в служении интересам Родины. Александр Невский и Михаил Тверской стали символами подлинно народных героев. Фаддеевские образовательные чтения служат сбережению исторической памяти, дают старт важным просветительским проектам, благодаря которым молодежь Тверской области узнает историю родной земли, гордится своим краем, хранит верность традициям и ценностям нашего народа», ­– отмечено в приветствии Игоря Рудени.

Пленарное заседание Фаддеевских чтений проходит во Дворце культуры «Химволокно». В программе – показ короткометражного фильма «Святые благоверные князья Михаил Тверской и Александр Невский», а также доклад, посвященный духовно-нравственному воспитанию в Тверской области.

Запланировано проведение на Фаддеевских чтениях конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий. Состоится практический семинар «Приходское попечение о детях и взрослых», практико-ориентированная лекция «Христианская антропология и православная педагогика. Зачем они нужны педагогу современной школы?».

25 сентября в соборе Александра Невского пройдет семинар «Подростки в Церкви: опыт отечественного скаутинга». В храме Казанской иконы Божией Матери в поселке Власьево состоится семинар «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В филиале Московского университета технологий и управления на Свободном переулке начнет свою работу круглый стол «Защитник земель русских, святой благоверный князь Александр Невский: покровитель казаков». В Храме Серафима Саровского на улице Волынской пройдет круглый стол «Милосердие как призвание». В Никольской Краснослободской церкви состоится мероприятие на тему Реализация духовно-нравственного компонента в военно-патриотической деятельности на приходах Тверской митрополии». Также, пройдет научно-практическая онлайн-конференция, участниками которой станут студенты высших учебных заведений тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области