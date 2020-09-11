Некоммерческие организации Тверской области могут получить субсидии на реализацию социальных программ

В Тверской области идет прием заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций на получение субсидий для реализации целевых социальных программ. На выплаты победителям заложено более 1,6 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 6 октября 2020 года.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу. Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участия необходимо сформировать заявку по одному из двух направлений: благотворительная деятельности и добровольчество или патриотическое воспитание подрастающего поколения региона.

Участие в конкурсе на получение субсидии смогут принять организации, которые зарегистрированы на территории Тверской области не менее одного года. В пакет документов входит заявление на участие в конкурсе, паспорт социальной программы и редакция устава организации. Формы документов размещены на сайте Правительства Тверской области в разделе «Некоммерческие организации», в подразделе «Конкурс по предоставлению субсидий 2020 года».

Прием заявок осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 по адресу: г.Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.5, каб.215. Телефон для получения дополнительной информации: 32-05-13.

Результаты конкурса будут размещены на официальном сайте Правительства Тверской области в разделе «Некоммерческие организации».

Пресс-служба Правительства Тверской области