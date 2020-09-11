В Тверской области усилен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ

23 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Главными темами стали меры, которые принимаются в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и другими вирусными инфекциями, профилактика COVID-19 в образовательных организациях и социальных учреждениях региона.

В Тверской области ведётся масштабная кампания вакцинации от гриппа. В этом году возможность привиться от гриппа получат 740 тысяч жителей Тверской области – взрослые и дети. Игорь Руденя подчеркнул – важно, чтобы все желающие смогли сделать прививку. Такой возможностью обязательно должны быть обеспечены люди преклонного возраста.

В образовательных и социальных учреждениях реализуется комплекс усиленных санитарно-эпидемических мер. Закуплены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры. Прорабатывается дополнительная закупка рециркуляторов для школ, чтобы разместить приборы в каждом классе.

Увеличиваются объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований в регионе достигло 180786, в том числе за последние сутки их проведено 1285.

Игорь Руденя отметил – необходимо обеспечить максимальное развитие диагностической базы в Верхневолжье, сделать ее более доступной для жителей Тверской области. Вопрос поручено проработать Министерству здравоохранения региона.

Обеспечены необходимые объемы средств защиты медиков, лекарственные препараты. Благодаря комплексным закупкам при федеральной поддержке в больницах региона сейчас в наличии 333 аппарата искусственной вентиляции легких, 45 наркозно-дыхательных аппаратов, 229 реанимационных мониторов, до 35 единиц увеличено число диализных аппаратов.

В регионе работает 20 компьютерных томографов. Аппараты играют важную роль в диагностике коронавирусной инфекции, позволяют медикам максимально точно поставить диагноз пациенту –коронавирусная инфекция или внебольничная пневмония.

В рамках профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции в больницы области были закуплены новые КТ. В 2020 году томографы установлены в Вышневолоцкой ЦРБ, городской больнице №6. Помощь учреждениям здравоохранения Тверской области оказывают благотворители. При их поддержке в Кимрской центральной районной больнице введен в эксплуатацию новый 16-срезовый аппарат, в Калининскую центральную районную клиническую больницу поступил 64-срезовый КТ.

В текущем году также запланирована поставка КТ в Конаковскую ЦРБ, областной онкологический диспансер, больницу скорой медицинской помощи.

Пресс-служба Правительства Тверской области