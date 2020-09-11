Школьники Тверской области принимают участие в кейс-чемпионате по урбанистике

В столице Верхневолжья впервые проходит кейс-чемпионат для школьников «Проектный Олимп» в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». Основной темой чемпионата стала урбанистика и устойчивое развитие территорий. На своих площадках принимают соревнование гимназия № 10 Твери и детский технопарк «Кванториум».

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Участие в кейс-чемпионате принимают 7 команд. Соревнование проводится в несколько этапов с применением дистанционных технологий. У ребят будет 3 недели, чтобы выбрать наиболее интересный трек и пройти все шаги - от проработки теории до практической реализации в виде решения или макета. В процессе участия в конкурсе «Проектный Олимп» будут созданы проекты, основанные на действительных фактах, которые позволят участникам почувствовать важность и ответственность за свои решения.

По словам организаторов чемпионата, ребята не только освоят азы проектной деятельности, но и по-другому смогут взглянуть на свой город. Они поймут, что даже будучи школьниками, могут менять окружающее их пространство, планировать и реализовывать свои мечты, улучшать параметры городской среды.

Итоги подведут во время торжественного открытия фестиваля NAUKA 0+ 17 октября.

Пресс-служба Правительства Тверской области