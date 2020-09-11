На площадке строительства детской областной клинической больницы в Твери началось устройство свайного фундамента

К устройству свайного фундамента приступили на площадке строительства новой детской областной клинической больницы в Твери. Работы выполняет дочерняя организация Ростеха – компания «РТ-СоцСтрой».

Для снижения уровня шума, а также для исключения факторов, влияющих на прилегающую застройку, монтаж свай производится методом вдавливания. Кроме того, продолжаются мероприятия по разработке котлована.

Этап работ по устройству фундамента планируется завершить в конце 2020 года. После этого генподрядчик приступит к возведению основных конструкций здания.

15 июня 2020 года Губернатор Игорь Руденя и глава Госкопорации Ростех Сергей Чемезов заложили первый камень на месте строительства нового комплекса детской областной больницы. В течение трех лет в Твери будет возведена современная высокотехнологичная клиника.

«Новое учреждение спроектировано при участии лучших специалистов-практиков, в том числе тех, которые работают в действующей больнице, а также исходя из мнений лучших практикующих врачей Москвы, Твери и области. Обратились к Государственной корпорации Ростех, так как это очень серьезный для нас проект. Для нас было важно найти надежных партнеров, чтобы построить новое высокотехнологичное учреждение», – отметил тогда Игорь Руденя.

Открытие нового комплекса детской областной больницы завершит создание в Твери современного медицинского городка, объединяющего ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной, областную клиническую больницу, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета. На территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи юным пациентам.

Здание медицинского центра спроектировано в виде двух шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпусов, соединенных тремя галереями. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. Здесь будет 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое, потребность в которых испытывает регион. В отдельном блоке разместится отделение патологии новорожденных, а также реанимация и хирургия для младенцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области