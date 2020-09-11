Компании Тверской области приглашают принять участие в конкурсе по поиску инновационных проектов

В сентябре начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Стартап экспедиция Б8». Он призван поддержать в регионах России перспективные инновационные проекты. К участию приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP и продажами, команды ученых и специалистов с MVP, зрелые технологические компании и предприятия.

«Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Для участников откроются новые возможности: внедрение своего проекта в крупные компании, содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки, прямой выход на федеральные и региональные институты развития, приглашение в акселератор Б8 с возможностью получения до 2 млн. рублей на развитие проекта, а также предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями РФ.

Лучшие проекты, отобранные в ходе «Стартап Экспедиции Б8», будут запущены на базе компаний партнеров. В 2020 году официальными партнерами являются крупные промышленные, телекоммуникационные компании.

Заявки на участие принимаются на сайте http://startupexpedition.ru/ до 30 сентября. Отобранные проекты с 15 октября до 30 ноября пройдут очный отбор онлайн.

Первая «Стартап Экспедиция» прошла в сентябре 2019 года и собрала более 700 участников. Финал конкурса стартапов был проведен в городе Москва, где был определён финалист – компания Айгер – разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. 10 проектов были приглашены в «Акселератор Б8».

Пресс-служба Правительства Тверской области