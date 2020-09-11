В Тверской области утверждены требования к проектированию объектов капитального строительства

В Тверской области утвердили список методических рекомендаций по проектированию объектов капитального строительства. Тему обсудили на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – единые требования и подходы к капитальным работам позволят одинаково качественно проводить их на территории всей Тверской области.

«Вкладывая деньги в развитие здравоохранения, образования, в том числе и детских садов, хочется получить объект, который мог бы конкурировать с такими же объектами в Москве или Санкт-Петербурге. Все должно быть удобным, чтобы наши дети, молодежь росли и учились в современных учреждениях, которые бы соответствовали сегодняшним требованиям», ­ – отметил Игорь Руденя, комментируя итоги заседания представителям СМИ.

Методические рекомендации будут применяться при проведении кровельных и фасадных работ, внутренней отделки, при благоустройстве территорий, оснащении оборудованием.

Например, при проектировании и строительстве крыш должны использоваться металлочерепица или фальцевая кровля с установкой снегозадержателей. Четко прописаны требования к вылету карнизного свеса, устройству систем водостока.

При благоустройстве территорий предписывается использовать сварную 3D сетку, рулонные морозостойкие газоны, спортивные площадки будут комплектовать бесшовным резиновым покрытием. В приборах уличного и фасадного освещения необходимо использовать только светодиодные светильники.

Изменились и общие требования при проектировании входных групп. Для соблюдения безопасности подрядчики обязаны облицовывать ступени керамогранитом с устройством антискользящей системы или из композитного фибробетона. Также к уличным и внутренним лестницам должны быть предусмотрены ограждения, перила и пандусы из нержавеющей стали.

Проекты возведения детских садов теперь должны содержать системы обогрева полов в санузлах и игровых комнатах на первых и вторых этажах, а цвета при окрашивании стен в школах и дошкольных учреждениях -учитывать назначение помещения, его эксплуатацию и возраст детей.

В проектах строительства новых больниц и поликлиник введены требования обязательной установки специализированных площадок с навесом для колясок.

Отдельный список требований сформирован для объектов сохранения культурного наследия. Кроме того, установлены требования по замене и модернизации лифтов, подвальных помещений, фундаментов, внутренних инженерных систем, систем тепло- и газоснабжения, водоотведения.

Пресс-служба Правительства Тверской области