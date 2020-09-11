Предприниматели Тверской области могут бесплатно пройти курс «Бизнес-старт»

Центр «Мой Бизнес» продолжает обучающие мероприятия для действующих предпринимателей и тех, кто хочет открыть собственное дело. Жителям области предлагают бесплатно пройти образовательный курс и научиться предпринимательству у действующих бизнесменов федерального уровня в рамках проекта «Бизнес-старт».

«Центр «Мой бизнес» – это современный стандарт обучения предпринимателей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Тверская область на одной площадке объединила все институты, инструменты поддержки и развития предпринимательства. Помощь здесь оказывается, начиная от разработки бизнес-планов, необходимых документов до получения грантов и льготных займов».

Курс «Бизнес-старт» подготовлен центром «Мой бизнес» совместно с федеральным образовательным проектом «Деловая среда» в рамках государственной поддержки предпринимательства. Он будет интересен как начинающим бизнесменам, так и наемным работникам, самозанятым, тем, кто только планирует свое дело.

Особенность курса в том, что здесь не будет отвлеченной теории. Каждый спикер проекта является действующим предпринимателем и в процессе обучения будет ориентироваться не на учебники, а на собственный опыт ведения бизнеса.

Спикерами выступят владелец маркетингового агентства «ДваА» и сооснователь сети чайных «Пуэр Бар» и «Чайнабар» Алексей Четвергоф. Он расскажет, как перевести хобби в бизнес и выстроить его с учетом трендов, где найти бизнес-идею, а где – средства на ее реализацию.

Также перед участниками проекта выступят наставники центра «Мой бизнес» – тверские предприниматели, которые летом проходили обучение менторству. Все первые шаги по реализации своих проектов участники «Бизнес-старта» пройдут под их руководством.

Занятия будут проходить по субботам, с 10 октября по 14 ноября 2020 года. Участников ждут не только лекции и живое общение с опытными предпринимателями, но и задания на отработку практических навыков. Узнать подробную программу курса и записаться можно по ссылке mybusiness69.ru/business-start.

В центре «Мой бизнес» уже прошел курс «Азбука предпринимателя» для учащихся тверских колледжей. Студенты узнали основы коммерческой деятельности, составили собственный бизнес-план и научились формировать стартовый капитал.

Пресс-служба Правительства Тверской области