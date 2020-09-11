В семейных центрах Тверской области повысят комплексную безопасность и обновят мебель

Улучшение условий в семейных центрах Тверской области обсудили на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 22 сентября провел Губернатор Игорь Руденя. В учреждениях планируют обновить мебель, повысить комплексную безопасность.

Игорь Руденя подчеркнул – при закупке новой мебели и техники в бюджетные учреждения необходимо контролировать их качество, прописывать в технических заданиях все необходимые требования, чтобы оборудование прослужило не один год.

В 2020 году в семейных центрах Ржева и Весьегонского района запланирована установка новой автоматической пожарной сигнализации, в семейном центре Жарковского района – тревожной кнопки. В учреждениях Андреапольского и Пеновского муниципальных округов приведут в порядок наружные лестницы и площадки, эвакуационные выходы, установят системы видеонаблюдения. В семейном центре Бельского района проведут огнезащитную обработку чердачных перекрытий. Новой мебелью, компьютерами и оргтехникой оснастят учреждения «Мой семейный центр» Торжка, Твери и Калининского района.

Финансирование предусмотренных мероприятий составит более 3,7 млн рублей.

Семейными центрами в Тверской области стали учреждения, которые ранее были социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних. Здесь мамы, папы и дети могут в сотрудничестве со специалистами решать возникшие трудности, получать консультации по мерам социальной поддержки и другим вопросам.

В связи с изменением формата работы социально-реабилитационные центры перешли в ведомство регионального Министерства демографической и семейной политики. Оно создано по инициативе Губернатора Игоря Рудени и занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

В Тверской области работали 27 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Все они получили название «Мой семейный центр». Такой же статус присвоен и областному Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, который расположен в Торжке. Здесь получают поддержку дети-сироты из Торжокского и Кувшиновского районов.

Одно из направлений работы теперь уже семейных центров – организация интересного досуга детей. Воспитанники центров принимают активное участие в городских, областных конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательских конференциях. С ними также проводится работа по профилактике детского травматизма.

Пресс-служба Правительства Тверской области