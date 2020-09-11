«Азбуку предпринимателя» изучили тверские студенты в центре «Мой Бизнес»

В центре «Мой Бизнес» завершился курс «Азбука предпринимателя» для учащихся тверских колледжей. Студенты узнали основы коммерческой деятельности, составили собственный бизнес-план и научились формировать стартовый капитал.

Создание новых субъектов малого и среднего бизнеса – одно из направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Частная инициатива в экономике – это мощный ресурс развития инвестиционных процессов в Тверской области, открытия новых рабочих мест в каждом муниципалитете», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Знаниями, которые могут пригодиться в развитии собственного дела, с участниками курса поделились действующие предприниматели региона. До этого они сами проходили обучение менторству в центре «Мой бизнес».

По итогам курса студенты презентовали проект фермы, на которой будут производиться экологически чистые продукты. Ряд слушателей курса «Азбука предпринимателя» планирует в ближайшее время зарегистрироваться в качестве самозанятых, часть студентов – зарегистрировать субъект малого и среднего предпринимательства. «Давно хотела открыть свое дело, думала об этом, но не знала, с чего начать. После курсов стало понятнее», – поделилась одна их участниц проекта, студентка Тверского торгово-экономического колледжа Екатерина Широкова.

Пресс-служба Правительства Тверской области