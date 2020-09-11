В Тверской области средства бюджета региона, сэкономленные на обслуживании государственного долга, направят на новые ФАПы и приобретение медицинских изделий

На заседании Правительства Тверской области, которое 22 сентября провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрен вопрос о распределении средств областного бюджета, которые высвободились в связи с сокращением обслуживания государственного долга. Это позволит направить дополнительные ресурсы на решение наиболее актуальных вопросов в разных сферах.

«Первый транш у нас составит 270 миллионов рублей. Эти деньги будут распределены по нескольким направлениям. Я считаю самым важным из них ­ дополнительную закупку фельдшерско-акушерских пунктов. Работа по обеспечению ими территорий ведется очень большая, надеюсь, мы проведем ее в ближайшие несколько лет с хорошим результатом», ­– отметил Игорь Руденя.

На приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов дополнительно будет направлено 16,4 млн рублей.

Увеличено финансирование еще ряда направлений в сфере здравоохранения. В части обеспечения медицинских организаций лекарственными средствами и иммунобиологическими препаратами будет проведена закупка на сумму 64,7 млн рублей, еще 103 млн рублей выделяется на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения для отдельных категорий граждан. К ним относятся пациенты с такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, катаракта и глаукома, онкологические, орфанные, гематологические и другие заболевания. В перечень получателей также входят инвалиды, дети–инвалиды, дети до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также пациенты с социально значимыми заболеваниями.

15,6 млн рублей в 2020 году пойдут в туристическую сферу на возмещение юридическим лицам части затрат по уплате налога на имущество организаций. Поддержка в первую очередь затронет предприятия гостиничного сектора.

На приобретение пяти единиц пожарной техники для Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области выделено 35,3 млн рублей.

Также более 1 млн рублей будет направлено на присуждение премий для ученых в области науки и инноваций. Получателями премий Правительства Тверской области могут стать студенты вузов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, сотрудники организаций высшего образования и коллективы ученых, внесшие вклад в развитие науки и инноваций в Тверской области. Поощрения предусмотрены за успехи в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новых техники и технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области