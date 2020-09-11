В Тверской области в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды будет благоустроено 60 общественных территорий

В 2021 году в 38 муниципальных образованиях будет благоустроено 60 общественных территорий и 21 двор. Работы на объектах пройдут при поддержке из областного бюджета в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. Вопрос был рассмотрен 22 сентября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Важно максимально быстро, до начала нового года распределить средства на реализацию программы. Это необходимо для того, чтобы успели сделать проектно-сметную документацию, еще раз проверить готовность территорий, сетей коммуникаций и, конечно, чтобы вовремя провести конкурентные процедуры. Это поможет своевременно начать практическое исполнении работы», – подчеркнул Игорь Руденя.

В рамках реализации определены четыре группы участников в зависимости от численности населения.

К первой группе отнесены девять городских кругов и поселений, где проживает свыше 20 тысяч человек. В 2021 году там будут приведены в порядок три дворовые и девятнадцать общественных территорий.

В Твери начнется первый этап благоустройства набережной Афанасия Никитина – от Нового моста до Речного вокзала, а также Мигаловской набережной и двух дворов. Во Ржеве стартует второй этап благоустройства территории у памятника «Паровоз», обустройство скейтпарка. В Кимрах отремонтируют Коммунистическую набережную, в Вышнем Волочке продолжится благоустройство Венециановского и Петровского скверов, начнутся работы на набережной Олега Матвеева. В Торжке в 2021 году продолжится благоустройство сквера рядом с ручьем Здоровец, обустройство смотровой площадки на Новгородской набережной.

Получателями поддержки станут населенные пункты второй группы с численностью жителей от 8 до 20 тысяч человек. На их территориях приведут в порядок девять дворов и четырнадцать общественных пространств. Так в Нелидово благоустроят Октябрьскую площадь, в Кувшиново – Комсомольский парк и три двора. В Осташкове продолжится работа в городском парке «Юность».

В поселениях с численностью населения от 3,5 до 8 тысяч человек отремонтируют четыре двора и двенадцать общественных территорий. В поселке Калашниково завершатся работы по благоустройству сквера, а в Спирово – Привокзальной площади. В Старице начнутся работы в молодежной зоне парка на улице Коммунистической, в Кесовой Горе благоустроят территорию вокруг пруда Банный, в Андреаполе продолжатся работы по реконструкции парка на Парковой улице.

К четвертной группе населенных пунктов, где проживает от 1 до 3,5 тысяч человек поселки Великооктябрьский, Фирово, Жарковский, Молоково, Сандово, Лесное и город Белый. В 2021 году на их территории будут благоустроены 5 дворов и семь общественных пространств.

Объем финансирования проектов благоустройства в 2021 году составит более 348 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области