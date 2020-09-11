Игорь Руденя: занятость подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона

Итоги трудовой занятости подростков в летний период рассмотрены на заседании Правительства Тверской области, которое 22 сентября провел Губернатор Игорь Руденя. В 2020 году были трудоустроены более 4500 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, показатель сохранен на уровне 2019 года.

По количеству трудоустроенных в 2020 году подростков Тверская область вошла в пятерку лидеров в Центральном федеральном округе и заняла четвертое место.

«Обеспечение временной занятости подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. Сегодняшние подростки – наш кадровый резерв. Необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду, в том числе на высокотехнологичных предприятиях», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что с 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки в Федеральный Закон «Об образовании», предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Этими поправками воспитательная работа с детьми и молодежью закрепляется как обязательная часть образовательного процесса, направленного на формирование личности на основе традиционных ценностей, в том числе уважении к труду.

Традиционно подростки работают в организациях бюджетной сферы – культуры, спорта, образования, здравоохранения. В этом году здесь были заняты свыше 3700 ребят. Во внебюджетном секторе более 800 человек трудились на обрабатывающих производствах, в сельском хозяйстве, сферах торговли и рекламы, ЖКХ, общепита, информации и связи. Общее число работодателей в июне-августе составило 423 единицы. Всего по итогам 2020 года в регионе планируется трудоустроить свыше 5100 подростков.

Игорь Руденя приоритетным назвал трудоустройство школьников во внебюджетной сфере. В том числе, в гостиничном бизнесе, на предприятиях сферы торговли. Губернатор считает, что такая работа может вестись, в том числе в рамках соглашений с сетевыми торговыми точками.

Лидерами по трудоустройству ребят во внебюджетные организации стали Кувшиновский, Сандовский и Андреапольский муниципальные округа. Лучшие же показатели по числу трудоустроенных подростков – в Твери, где обеспечена занятость свыше 1100 человек, Вышневолоцком городском округе (более 300 человек), Торжке (свыше 260 человек).

В Тверской области работодателям, которые берут на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивается субсидия в размере 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации. На эти цели в областном бюджете на 2020 год заложено 16,6 млн рублей. Этой мерой поддержки воспользовались более 230 организаций. Во внебюджетной сфере наибольшее число получателей – среди обрабатывающих производств. На предприятиях, получивших областную субсидию, работали более 2300 подростков. Наиболее востребованной поддержка была в Твери, Калининском районе, Вышневолоцком городском округе, Андреапольском муниципальном округе.

Пресс-служба Правительства Тверской области