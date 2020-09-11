В Тверской области проходят мероприятия в честь Дня Независимости Болгарии

22 сентября в поселке Сахарово в Твери стартовали мероприятия, посвященные Дню Независимости Болгарии. В них принимают участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в РФ Атанас Крыстин, Посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Тверскую область и Болгарию связывает имя героя Русско-турецкой войны Иосифа Гурко, усадьба которого была расположена в Сахарово Тверской губернии. Участников торжеств поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«День независимости Болгарии напоминает о крепкой дружбе, о неразрывной исторической памяти, а также о преемственности общих духовных и культурных традиций, вот уже много веков объединяющих российский и болгарский народы. Спустя столетия мы чтим подвиг русских воинов и болгарских ополченцев, как вдохновляющий пример патриотизма, беззаветного служения Родине, верности ценностям своего народа», ­– говорится в приветственном адресе от Игоря Рудени.

В программе мероприятий – лития и церемония возложения цветов к памятнику Иосифу Гурко, праздничный концерт заслуженного артиста России, солиста Тверской академической областной филармонии Виктора Сухова.

Бронзовый бюст Иосифа Гурко был открыт 1 ноября 2018 года в поселке Сарахово, на территории храма Иосифа Волоцкого, недалеко от усыпальницы супругов Гурко. Под Тверью, в Сахарово, была расположена усадьба государственного деятеля, здесь же он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей.

Иосиф Гурко – герой Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, предпоследний генерал-фельдмаршал Российской империи. Слава героя пришла к нему во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С его именем связаны переправа русских войск через Дунай у Систова, взятие древней столицы Велико-Тырново, оборона г. Стара-Загора, сложнейший переход через Балканы с 70-тысячным отрядом. Русские полки под командованием Иосифа Гурко вместе с болгарскими дружинами разбили турок под Казанлыком, освободили город Софию.

В послевоенные годы Иосиф Гурко занимал посты вице-губернатора г. Санкт-Петербурга, наместника царя в Польше, генерал-губернатора г. Одессы, генерал-губернатора Привисленского края, являлся членом Государственного Совета. В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала. В настоящее время 159 улиц в Болгарии носят имя Иосифа Владимировича Гурко.

Пресс-служба Правительства Тверской области