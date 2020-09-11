Уникальные digital арт-объекты появятся в Тверской области в ходе экспедиции «Я люблю Верхневолжье»

22 сентября в Тверской области стартовала экспедиция «Я люблю Верхневолжье». Ее участники – журналисты РИА «Верхневолжье» – посетят самые интересные места региона: природные, исторические, культурные и промышленные площадки. Экспедиция приурочена к 5-летнему юбилею информационного холдинга.

Экспедиция станет настоящим экстрим-реалити-шоу. Журналисты, которые отправятся в путь, будут рассказывать о знаковых местах родного края, жителях территорий в видеоблогах. В рамках экспедиции в районах области будут созданы уникальные digital арт-объекты (AR) – таких нет ни в одном регионе России.

Смотреть прямые трансляции экспедиции «Я люблю Верхневолжье», видеосюжеты и фотографии, читать репортажи, посты и многое другое можно на портале «ТОП Тверь», а также на сайтах «Тверьлайф», «МК в Твери», «Тверские ведомости» и в социальных сетях – «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Фейсбуке», «Инстаграме» и на канале в «Ютубе».

Вместе с журналистами РИА «Верхневолжье» в экспедицию отправится блогер из «ТикТок», его имя организаторы пока не разглашают. Известно, что это популярный блогер, который за четыре месяца собрал 1 миллион подписчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области