Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4424 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 179501, в том числе за последние сутки их проведено 975.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5964 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1310 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
230 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1916
Кимры 564
Конаковский район 458
Ржев 449
Калининский район 297
Торжок 269
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 193
Максатихинский район 163
Бологовский район 139
Осташковский городской округ 130
Кашинский городской округ 85
Бежецкий район 80
Рамешковский район 76
Ржевский район 74
Торопецкий район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 70
Зубцовский район 64
Нелидовский городской округ 63
Кесовогорский район 53
Оленинский муниципальный округ 47
Старицкий район 47
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 40
Торжокский район 40
Спировский район 39
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 26
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 24
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Жарковский район 9
Фировский район 7
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области