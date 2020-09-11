Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 34 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4424 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 179501, в том числе за последние сутки их проведено 975.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5964 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1310 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

230 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1916

Кимры 564

Конаковский район 458

Ржев 449

Калининский район 297

Торжок 269

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 193

Максатихинский район 163

Бологовский район 139

Осташковский городской округ 130

Кашинский городской округ 85

Бежецкий район 80

Рамешковский район 76

Ржевский район 74

Торопецкий район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 70

Зубцовский район 64

Нелидовский городской округ 63

Кесовогорский район 53

Оленинский муниципальный округ 47

Старицкий район 47

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 40

Торжокский район 40

Спировский район 39

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 26

Сонковский район 24

Западнодвинский муниципальный округ 24

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Жарковский район 9

Фировский район 7

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области