Почти 7000 семей Тверской области получают выплаты на первого ребенка

В Тверской области 6995 семей стали получателями ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Эта мера государственной поддержки действует с 1 января 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. В Тверской области размер ежемесячной выплаты в 2020 году – 11 399,09 руб.

Поддержка по этому направлению оказывается в рамках реализации национального проекта «Демография». Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации.

При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2х-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. Затем необходимо подать новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, после на срок до достижения возраста трех лет, а также представить необходимые документы.

Общий объем федеральных средств на финансирование данной меры поддержки в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей.

В Тверской области в рамках национального проекта «Демография» финансовая поддержка при рождении детей оказывается по 14 направлениям.

Семьи Верхневолжья получают ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, на детей то 3 до 7 лет, подарочные наборы новорожденным, помощь молодым семьям в погашении ипотеки, поддержку беременных женщин, многодетных мам и пап, региональный маткапитал и многое другое.

В дополнение к действующим водятся новые региональные меры, в том числе обеспечение формой школьников с 1 по 5 классы из многодетных семей. Также в области введены выплаты на детей от 16 до 18 лет.

Актуальная информация о мерах поддержки семей с детьми представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Выплаты и пособия семьям с детьми».