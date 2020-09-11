В Тверской области пройдут традиционные Фаддеевские образовательные чтения

24-25 сентября в Тверской области пройдут VIII Фаддеевские образовательные чтения – региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений «Святые благоверные князья Михаил Тверской и Александр Невский: духовный подвиг – пример любви, веры и преданности Отечеству».

Чтения проводятся в рамках реализации в регионе Стратегии духовно- нравственного воспитания, они направлены на решение актуальных вопросов современного общества.

«Сохранение духовного наследия имеет исключительное значение для настоящего и будущего Верхневолжья и всей России. Важно, что чтения способствуют объединению усилий государства, Русской Православной Церкви, педагогического сообщества и общественности в достижении важных целей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Пленарное заседание Фаддеевских чтений состоится 24 сентября во Дворце культуры «Химволокно». В программе – показ короткометражного фильма «Святые благоверные князья Михаил Тверской и Александр Невский», а также доклад, посвященный духовно-нравственному воспитанию в Тверской области.

Запланировано проведение на Фаддеевских чтениях конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий. 24 сентября состоится практический семинар «Приходское попечение о детях и взрослых», практико-ориентированная лекция «Христианская антропология и православная педагогика. Зачем они нужны педагогу современной школы?».

25 сентября в соборе Александра Невского пройдет семинар «Подростки в Церкви: опыт отечественного скаутинга». В храме Казанской иконы Божией Матери в поселке Власьево состоится семинар «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В филиале Московского университета технологий и управления на Свободном переулке начнет свою работу круглый стол «Защитник земель русских, святой благоверный князь Александр Невский: покровитель казаков». В Храме Серафима Саровского на улице Волынской пройдет круглый стол «Милосердие как призвание». В Никольской Краснослободской церкви состоится мероприятие на тему Реализация духовно-нравственного компонента в военно-патриотической деятельности на приходах Тверской митрополии». Также, пройдет научно-практическая онлайн-конференция, участниками которой станут студенты высших учебных заведений тверского региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области