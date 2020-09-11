Более 13 700 жителей Тверской области приняли участие в массовых субботниках

В Тверской области в рамках Всемирного Дня чистоты прошла масштабная акция по уборке мусора. Ее участниками стали более 13 700 жителей региона.

Проект поддерживает раздельный сбор и переработку твердых коммунальных отходов, формирует в обществе бережное отношение к окружающей среде. Важность экологического воспитания граждан при внедрении новых принципов обращения ТКО в Верхневолжьеотметил на недавнем заседании регионального Правительства Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Тверская область участвует во Всемирном Дне чистоты уже третий год. В этом году мероприятия прошли на 420 площадках: в парках, скверах, местах отдыха. Участниками Дня чистоты стали волонтеры, школьники, предприниматели, активные граждане Верхневолжья.

Одной из площадок стал берег реки Волги возле парка «Воксал» в Твери. За время уборки здесь удалось собрать 410 кг мусора, который был разделен на фракции и отправлен на вторичную переработку. Также приведены в порядок территория воинского мемориала на Волынском кладбище, Мигаловская набережная.

Подробно с результатами Дня чистоты в Тверской области можно ознакомиться в группе https://vk.com/ecoportaltver.

Весь мусор, собранный за время акции – а это более 1320 кубических метров – был вывезен и отправлен на сортировку и утилизацию региональным оператором ООО «ТСАХ».

Регион реализует новые принципы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Внедряется система раздельного сбора мусора. Она уже действует в Твери и Калининской районе и далее будет распространена в Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Торжке.

В Тверской области в 2020 году планируют начать технический этап рекультивации свалок твердых коммунальных отходов в Кимрах и Нелидово. До 2023 года рекультивируют свалку на 13-м км Бежецкого шоссе под Тверью. Также запланирована работа по объектам накопленного вреда в Бологое, Фирово, Краснохолмском муниципальном округе.

Ведется работа по выявлению несанкционированных свалок. С начала 2020 года обнаружено 186 таких объектов, 46 из них уже ликвидированы.

В рамках экологического воспитания в шести школах Твери внедрен проект «Экошкола: разделяя – сохраняй», где ребятам рассказывают, в том числе о раздельном сборе мусора. В учреждениях установлены специальные контейнеры, для школьников проводят экскурсии и экоуроки.

Все эти мероприятия являются частью национального проекта «Экология».

Пресс-служба Правительства Тверской области