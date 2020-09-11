Игорь Руденя поздравил с 80-летием митрополита Виктора

Сегодня, 21 сентября, православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот значимый для верующих праздник 80 лет назад родился митрополит Виктор. С юбилеем Почетного гражданина Твери и Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На всеобщее благо всегда было направлено Ваше самоотверженное, мудрое многолетнее служение. Вашими трудами и молитвами на тверской земле возродились к жизни древние святыни, открылись новые храмы, сформировались крепкие православные общины и приходы. С Вашим именем навсегда будет связано восстановление в городе Твери Спасо-Преображенского собора», – отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Воссоздание святыни на историческом месте началось в 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора при поддержке неравнодушных земляков.

Пресс-служба Правительства Тверской области