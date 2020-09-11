Итоги трудовой занятости подростков в летний период рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

22 сентября на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени рассмотрят итоги трудовой занятости подростков в период летних каникул.

«Наша задача не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Традиционно в Тверской области в летний период подростки трудятся на производствах, обеспечивают благоустройство и озеленение территорий, задействованы в сезонных сельскохозяйственных работах, приводят в порядок воинские захоронения, выполняют другие виды работ.

В Тверской области работодателям, которые берут на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обеспечивается субсидия в размере 50% от затрат на заработную плату. Компенсацию могут получать как коммерческие, так и бюджетные организации.

Также на заседании областного Правительства рассмотрят вопросы финансовой сферы, реализации программ формирования современной городской среды в 2021 году и другие темы.

Пресс-служба Правительства Тверской области