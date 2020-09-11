Тверские производители могут оформить лизинг на льготных условиях

Предприятия Тверской области могут приобрести новое оборудование или расширить линейку производства на льготных условиях, Это возможно благодаря государственной поддержке в рамках «Лизингового проекта».

В Тверской области поддержка бизнеса постоянно совершенствуется. «Главным приоритетом в нашей работе по поддержке предпринимательства является создание новых рабочих мест, – считает Губернатор Игорь Руденя. – В Тверской области выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются многие другие меры».

«Лизинговый проект» позволяет тверским предприятиям приобрести оборудование стоимостью от 5 до 150 млн рублей на особых условиях.

Для лизинговой компании, которая закупает специальную технику, оформление сделки всегда является риском. Поэтому договоры, как правило, предусматривают аванс до 49%, и зачастую это серьезная нагрузка для предприятий. Фонд содействия промышленности помогает внести аванс на выгодных условиях. Согласно «Лизинговому проекту» компания может взять заём со ставкой 1% годовых в размере 44% от стоимости оборудования. И предприятию остается заплатить первоначальный взнос в размере 5%.

Это не только упрощает процесс получения лизинга, поскольку компании не нужно искать средства на аванс, но и позволяет сэкономить, даже если первоначальный взнос не требуется. Если бы предприятие платило всю сумму со средней ставкой по лизингу 13% годовых, то в случае с покупкой техники на 10 млн рублей пришлось бы заплатить примерно на 500 тыс. рублей больше. Причем производство может не начинать выплачивать долг Фонду в первый месяц после оформления договора. Погасить задолженность можно в последние восемь кварталов договора займа.

Для получения этой меры поддержки компании необходимо предоставить пакет документов в Фонд развития промышленности Тверской области. С каждым заемщиком ведется индивидуальная работа.

«Пластик-Строймаркет» – первая компания в Тверской области, получившая заём по проекту. Он позволил предприятию приобрести комплекс для стеллажей, автомобильные весы, пресс и другое оборудование. Благодаря этому расширилась производственная линейка, появились новые рынки, созданы рабочие места.

«Без поддержки Фонда развития промышленности нам пришлось бы сложно, и скорее всего мы не смогли бы своевременно приобрести это оборудование», – отметила финансовый директор компании Инна Панина.

Фонд развития промышленности также предлагает меры поддержки для развития пищевой промышленности, предоставляет займы на комплектующие изделия и оборотный капитал.

Подробную информацию можно получить в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по адресу: г. Тверь, проспект Победы, 14 или по телефону 8 800 200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области