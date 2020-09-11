21 сентября Губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Одной из тем стало обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в учреждениях образования. Игорь Руденя поставил задачу строго соблюдать предписания Роспотребнадзора для максимальной защиты учащихся школ, а также детей, находящихся в стационарных социальных учреждениях. Губернатор поручил также проконтролировать готовность медицинских учреждений к работе в осенне-зимний период.

В Тверской области 1 сентября проводится вакцинальная кампания от гриппа и ОРВИ. Она продлится по октябрь включительно. В первую очередь от гриппа и ОРВИ прививаются работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ, дети до 7 лет, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

В этом году возможность сделать прививку получат 740 тысяч жителей Тверской области. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций (всего их 111), а также выездными прививочными бригадами, которые работают в учреждениях образования и социального обеспечения, а также на системообразующих предприятиях региона и в труднодоступных населенных пунктах.

На совещании также рассмотрены обращения жителей региона по вопросам социального обеспечения, ремонта дорог, работы жилищно-коммунального хозяйства.

Пресс-служба Правительства Тверской области