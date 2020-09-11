В Тверской области меры господдержки экономики позволили увеличить потребительский спрос в первом полугодии

Тверская область по итогам первой половины 2020 года оказалась в числе восьми регионов России, где отмечен рост потребительского спроса. Об этом сообщает РИА Рейтинг со ссылкой на данные Росстата.

За первые шесть месяцев 2020 года потребительский спрос вырос только в восьми регионах. В двух субъектах федерации он остался неизменным, а в оставшихся 75-ти – упал. В самый тяжелый период эпидемии, который растянулся с апреля по июль, россияне сократили свои расходы в среднем на 4000 рублей, отмечает агентство.

В Тверской области рост потребительского спроса за январь – июль 2020 года составил 1,8%, следует из приведенных данных. При этом в апреле – июле сокращение среднедушевых среднемесячных трат населения оказалось незначительным – порядка 200 рублей. В этот период расходы на 1 человека составляли в среднем 20,1 тыс. рублей.

По мнению директора Института экономики и управления Тверского государственного университета Давида Мамагулашвили, сохранение и даже некоторый рост потребительского спроса в Верхневолжье обусловлен, прежде всего, комплексом региональных инициатив по защите экономики в непростой период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, дополнивших федеральные меры господдержки.

«Губернатор Игорь Руденя, областные министерства и ведомства оперативно отреагировали на вынужденные ограничительные шаги в экономике, что позволило обеспечить работу крупных системообразующих предприятий и большинства субъектов малого и среднего бизнеса в период пандемии. Это способствовало сохранению возможностей для роста потребительского спроса», – отметил Давид Мамагулашвили.

Он подчеркнул, что многие региональные меры поддержки вводились и продолжают внедряться с учетом предложений тверского бизнеса.

«В целом стратегия региональной власти оказалась эффективной, поскольку удалось добиться главного – обеспечить социальную стабильность в регионе», – добавил эксперт.

В экономике Тверской области реализован целый комплекс мер государственной поддержки – федеральных и региональных. Это безвозмездная финансовая поддержка в размере МРОТ на одного сотрудника, беспроцентные займы на выплату зарплат, кредиты под 2% на поддержку занятости, льготное кредитование, продление сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, налоговые каникулы и другие меры.

Через Фонды содействия предпринимательству и развития промышленности обеспечивается реструктуризация задолженностей по договорам займа. Работает программа «Оборотный капитал».

Действуют пакеты отраслевых мер. В сельском хозяйстве – по увеличению субсидирования затрат на содержание маточного поголовья, на посевы озимых. В туризме продлено субсидирование для возмещения затрат при организации турпоездок школьников по Тверской области. В лесном хозяйстве обеспечена поддержка в предоставлении посадочного материала для лесопользователей, перенесены сроки внесения арендных платежей. Преференции также предоставлены арендодателям крупных торговых центров.

В марте-апреле уровень открытости экономики региона не опускался ниже 75%. При соблюдении санитарно-эпидемиологических требований продолжали трудиться работники предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства. В дальнейшем, благодаря поэтапному снижению ограничений, постепенно в экономику включились многие магазины, музеи, кафе, торговые центры, частные медицинские организации и другие работодатели.

Исследование подготовлено агентством РИА Рейтинг по данным Росстата. Спрос населения оценивался по объему потребительских трат. Методика расчёта среднедушевых среднемесячных потребительских трат основана на агрегировании данных по обороту розничной торговли, объему платных услуг населению и расходам россиян на кафе и рестораны. Среднедушевые показатели рассчитаны путем нормирования общей суммы среднемесячных потребительских трат в регионе на численность населения.