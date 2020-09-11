Студенты из Тверской области стали призерами национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Студенты Тверского политехнического колледжа Олег Ястребов и Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева Вячеслав Петров стали призерами финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Олег Ястребов завоевал серебряную медаль в компетенции «Цифровая метрология», Вячеслав Петров – бронзу в компетенции «Агрономия».

Всего в этом году в финал вышли более 2800 человек из 83 субъектов страны. Это студенты от 16 до 22 лет, а также участники направления WorldSkills Juniors от 12 до 16 лет. Впервые соревнования проводились в дистанционно-очном формате – за выступлениями в режиме реального времени наблюдали более 700 экспертов.

Победители национального первенства получат шанс попасть в сборную страны, которую в 2021 году планируется отправить на мировой чемпионат в Шанхай.

Сегодня в 13:00 можно посмотреть церемонию закрытия Национального чемпионата. Подробная информация – на https://vk.com/worldskills_russia.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, чемпионат «Молодые профессионалы» – важное направление развития профессионального образования в Тверской области, популяризации рабочих профессий и других востребованных в экономике специальностей.

В рамках модернизации системы профессионального образования в Тверской области создано 10 производственно-образовательных кластеров: медицинский, агропромышленный, транспортно-логистический, кластеры строительства, энергетики и ЖКХ, культуры, сервиса и туризма, информационно-коммуникативных технологий, кластер по отраслям «Образование» и «Социальная работа», кластер развития промышленного производства.

Кластерный подход позволит готовить необходимые для предприятий региона кадры по актуальным специальностям. В том числе, предусмотрено формирование контрольных цифр приема в колледжи области.

Пресс-служба Правительства Тверской области