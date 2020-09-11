Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь рассказал о главных событиях в жизни Верхневолжья

В Тверской области в 2020 году отремонтировано пять мостовых сооружений общей протяженностью 340 погонных метров. Один из объектов, ремонт которого начинается в текущем году – мост через реку Кашинка в Кашинском городском округе. Заключен двухлетний контракт на капитальный ремонт сооружения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приведение в порядок дорожной инфраструктуры является важным фактором повышения инвестиционной активности и туристической привлекательности территорий Верхневолжья.

Мост через реку Кашинка расположен на 3-м км автодороги межмуниципального значения Бузыково - Высоково - Юрино в Кашинском городском округе. Капитальный ремонт предусматривает полную замену конструкций опор и пролетных строений. Также в нормативное состояние приведут подходы к мосту. Общая протяженность строительного участка составит 100,2 метра.

На период работ будет обустроена временная объездная дорога с покрытием из сборных железобетонных плит и временный мост.

Всего в 2020 году в программу ремонта включено семь искусственных сооружений. Работы завершены на пяти объектах, в их числе пешеходный мост через реку Дойбица – он построен в рамках проекта туристско-рекреационного кластера «Волжское море». Также продолжается реконструкция путепровода в Вышнем Волочке, который введут в эксплуатацию в 2021 году.

Всего на ремонт искусственных сооружений из областного дорожного фонда в этом году направлено 685 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области