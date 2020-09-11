Более 9500 семей Верхневолжья получили подарок для новорожденных с начала действия региональной меры поддержки

В Тверской области с начала 2020 года вручено 7102 подарочных набора для новорожденных. Эта мера поддержки семей с детьми введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего на сегодняшний день подарки при рождении малышей получили 9533 семьи Верхневолжья.

«Национальные проекты сегодня дают возможность сделать новый шаг по улучшению демографии в регионе. Наша главная задача – это забота о семьях, материнстве и детстве», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье реализуется целый комплекс мер, направленных на повышение мотивации семей к рождению детей, создание условий для их достойного воспитания и образования. Одна из них – подарок новорожденным.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области. При этом малыша необходимо зарегистрировать в региональном ЗАГСе.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области