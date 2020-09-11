Студенты-волонтеры проведут цикл экологических уроков со школьниками Верхневолжья

Тверское региональное отделение Ассоциации юристов России приглашает принять участие в социальном проекте «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами». Социальный проект направлен на формирование экологической культуры детей и молодежи Тверской области, формирование положительного отношения подрастающего поколения к раздельному сбору отходов, а также привлечение жителей региона к активному участию в реализации национального проекта «Экология».

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На недавнем заседании Правительства региона, где обсуждалось внедрение на территории Тверской области новой системы обращения с отходами, Игорь Руденя особо подчеркнул важность экологического воспитания подрастающего поколения. Сейчас в шести школах Твери внедрен проект «Экошкола: разделяя – сохраняй», где ребятам рассказывают, в том числе о раздельном сборе мусора. В учреждениях установлены специальные контейнеры, для школьников проводят экскурсии и экоуроки. Губернатор считает, что этот опыт нужно внедрять в детских садах и колледжах региона.

В рамках проекта «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами» планируется создание волонтерского штаба из числа студентов юридического факультета Тверского государственного университета, которые после обучающих тренингов проведут цикл занятий в общеобразовательных школах Твери. Добровольцы приобретут практический опыт в сфере охраны окружающей среды, который будет способствовать повышению экологической сознательности. Участниками проекта будет разработан цикл модельных экологических уроков для школьников по теме «Раздельный сбор отходов».

Запланировано проведение четырех семинаров – правовые основы формирования экологической культуры детей и молодежи России, правовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и потребления, использование интерактивных методик при приведении экологических занятий и социальные экологические проекты. Все занятия будут проходить по адресу: Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д. 22, ауд.214.

Пресс-служба Правительства Тверской области