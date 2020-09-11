Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4416 заразившихся излечились от инфекции.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 178187, в том числе за последние сутки их проведено 711.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5895 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1251 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
228 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1902
Кимры 564
Конаковский район 450
Ржев 439
Калининский район 297
Торжок 268
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 190
Максатихинский район 156
Бологовский район 131
Осташковский городской округ 127
Кашинский городской округ 84
Бежецкий район 79
Рамешковский район 76
Ржевский район 73
Торопецкий район 73
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 69
Зубцовский район 64
Нелидовский городской округ 59
Кесовогорский район 51
Оленинский муниципальный округ 47
Старицкий район 47
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 40
Торжокский район 37
Спировский район 37
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 26
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 24
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Жарковский район 9
Фировский район 7
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области