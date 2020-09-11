Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 20 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 4416 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 178187, в том числе за последние сутки их проведено 711.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5895 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1251 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

228 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1902

Кимры 564

Конаковский район 450

Ржев 439

Калининский район 297

Торжок 268

Лихославльский район 244

Вышневолоцкий городской округ 190

Максатихинский район 156

Бологовский район 131

Осташковский городской округ 127

Кашинский городской округ 84

Бежецкий район 79

Рамешковский район 76

Ржевский район 73

Торопецкий район 73

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 69

Зубцовский район 64

Нелидовский городской округ 59

Кесовогорский район 51

Оленинский муниципальный округ 47

Старицкий район 47

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 40

Торжокский район 37

Спировский район 37

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 26

Сонковский район 24

Западнодвинский муниципальный округ 24

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Жарковский район 9

Фировский район 7

Бельский район 5

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области