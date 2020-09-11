Самые востребованные у работодателей Тверской области профессии – рабочие специальности, медики, инженеры

14 700 предложений от работодателей насчитывается в банке вакансий службы занятости Тверской области. С начала 2020 года трудоустроено около 13600 граждан, собственное дело открыли 88 человек.

В регионе сохраняется высокий спрос на специалистов рабочих профессий – слесарей, электрогазосварщиков, токарей, механиков. Не менее востребованы инженеры различного профиля – технологи, конструкторы, по охране труда, по подготовке производства.

Более 1 тысячи вакансий предлагают медикам. В учреждения здравоохранения требуются врачи общей практики, младший медицинский персонал. Кроме того, востребованы воспитатели, учителя, тренеры, водители, каменщики, штукатуры, швеи и другие специалисты.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо оказывать поддержку гражданам, которые испытывают сложности с трудоустройством.

Для повышения квалификации жителей Верхневолжья или получения новой профессии службой занятости проводится профобучение. Сейчас его проходит почти 1 тысяча граждан. По национальному проекту «Демография» на учебу направлено 720 человек в возрасте старше 50 лет, 232 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

В регионе принято решение о частичном возмещении работодателям расходов, связанных с временным трудоустройством работников, находящихся под риском увольнения, а также организацией общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости. На эти цели направят 27,7 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.

Размер субсидии на каждого работника равен величине минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

В 2020 году по данной программе на общественные работы смогут трудоустроиться 414 человек, на временные – 172 жителя Тверской области.

На 2021-2022 годы в рамках проекта «Производительность труда и поддержка занятости» работодателям предусмотрены субсидии на возмещение затрат, связанных с переобучением и повышением квалификации работников предприятий. Пройти переобучение и повысить квалификацию смогут свыше 500 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области