Игорь Руденя поздравил работников лесного комплекса Тверской области с профессиональным праздником

20 сентября отмечается День работников леса. Сотрудников и ветеранов лесной и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Сегодня Тверская область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа по площади лесов. Благодаря вашему профессионализму Верхневолжье также на протяжении многих лет лидирует в работе по восстановлению лесов. В регионе развиваются высокотехнологичные и безотходные лесоперерабатывающие производства. Сохраняя и восстанавливая наши леса, вы помогаете Тверской области поддерживать статус одного из самых экологически чистых регионов Центральной России», – отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Сейчас Тверская область является лидером в стране по объемам лесовосстановления. В 2020 году показатель достиг 10 тыс. га. Задача в рамках национального проекта – обеспечение 100%-ного баланса выбытия и воспроизводства лесов к 2024 году через восстановление всех вырубленных и погибших насаждений.

Усиливается работа по охране лесных угодий благодаря закупке новой техники в филиалы ЛПЦ Тверьлес. Оснащенность лесопожарной техникой и оборудованием на начало проекта составляла 57%, сейчас показатель равен 74%, в планах – к 2024 году довести его до 100%.

Для муниципалитетов закуплено 26 новых лесопожарных машин, 177 единиц оборудования для борьбы с возгораниями, 96 наименований лесохозяйственной техники.

Среди приоритетных отраслевых задач – продолжение деятельности по сохранению лесов, формирование современного лесного комплекса, способного обеспечить глубокую переработку максимального объема древесины, заготавливаемой на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области