В Твери пройдет исторический фестиваль «Княжество Тверское»

20 сентября в 12.00 на территории ландшафтного парка «Тьмака» в Твери пройдет открытие одиннадцатого ежегодного исторического фестиваля «Княжество Тверское». В течение всего дня гости праздника смогут побывать на развлекательных и образовательных площадках.

Начнется фестиваль с самого зрелищного события – рыцарского турнира «Меч Твери». В его рамках состоятся бои средневековых воинов в доспехах и с оружием.

Весь день будут работать игровая площадка «Ладейные качели», зона лектория, где пройдет цикл лекций о русских музыкальных инструментах, тактике военных действий 1812 года, европейских боевых искусствах, одежде Древней Руси. Также гости праздника смогут увидеть сеансы исторической реконструкции времен Отечественной войны 1812 года – прохождение пехотной колонны, набор рекрутов, смену караула, маневры, построения и другие события. Желающие овладеть новыми навыками смогут принять участие в мастер-классе по набойке по ткани. Для любителей активного отдыха будет действовать историческая настольная игротека, фудкорт «Сытный двор», лучный тир, купеческие палатки и другие площадки. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечивает группа «MystTerra».

Подробная информация – в группе https://vk.com/knyzestvotver. По всем вопросам также можно обращаться по телефону +7 961-140-83-56.

Пресс-служба Правительства Тверской области