Во Ржеве завершился региональный этап «Кросса нации»

19 сентября в Тверской области прошел региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020», приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые он был организован в городе воинской славы Ржеве.

«Этот яркий спортивный праздник на протяжении многих лет объединяет всю нашу страну. На старт марафона в Тверской области ежегодно выходят участники разных возрастов. Приходят семьями и трудовыми коллективами. Все они подают жителям региона личный пример здорового и активного образа жизни», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Для участия в забеге во Ржев приехали участники со всей области. На Советской площади для них состоялись забеги на дистанциях в 1 км, 2 км, 4 км и 6 км среди девочек и мальчиков разных возрастных категорий, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей возрастной группы.

В возрастной категории 2011 года и младше на дистанции 1 км победителями стали Мария Бондарева из Твери, Алевтина Пакуличева из Торжка, Мария Цветкова из Западной Двины. Среди мальчиков этой же категории три первых места заняли Максим Козырев из Старицы, Даниил Шошин из Кимр, Илья Ольховский из поселка Калашниково.

В забеге на 4 км принимали участие девушки и юноши 2001 года рождения и младше. Среди них победу одержали Ангелина Лебедева из Максатихи, Елизавета Иванова из Удомли, Наталья Помазова из Кимр, а также Михаил Павловский из Кимр, максим Игнатов из Старицы и Никита Соколов из Ржева.

Кросс на дистанции 2 км среди мужчин и женщин 45 лет и старше первые три строчки заняли Алексей Виноградов из Максатихинского района, Андрей Степанов из Конаково, Анатолий Тангов из Ржева, а также Юлия Баркина из Бежецка, Ирина Вихарева из Бологого, Наталья Муравьева из Конаково.

Дистанцию на 6 км бежали девушки и юноши 2001 года и младше. Победу одержали Татьяна Знаменская из поселка Калашниково, София Комарова из Ржева, Наталья Помазова из Кимр и Кирилл Шарапов из Твери, Владимир Белоус из Ржева, Максим Шапки из поселка Калашниково.

Кроме того в забеге на 6 км принимали участие мужчины и женщины. Быстрее всех на дистанции оказались Денис Виноградов из Вышнего Волочка, Егор Карпов из Максатихинского района, Иван Миронихин из Твери, а также Юлия Кузнецова и Анастасия Калашникова из Ржева, Юлия Кондратьева из Бологого.

В корпоративной эстафете быстрее всех оказались клуб «Снеговик» из Твери, в/ч 40963 из Ржева и команда «Импульс» из Конаковского района.

«Кросс нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. В этом году, несмотря на ограничительные меры, большинство регионов страны, в том числе Верхневолжье, заявили о готовности провести праздник бега.

Наряду с любителями на старт «Кросса нации» традиционно выходят профессионалы, олимпийские чемпионы, люди с ограниченными возможностями, ветераны спорта, политические и государственные деятели. К участию допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.

Пресс-служба Правительства Тверской области