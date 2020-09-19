В память об известном летчике-истребителе в Твери посадили «Лес Победы»

19 сентября в сквере в Пролетарском районе Твери высадили «Лес Победы» в память о Евгении Ивановиче Пичугине, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза. Посадка состоялась в рамках Всероссийского субботника, организованного Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия». Его цель – в честь каждого из погибших в Великой Отечественной Войне посадить дерево.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Евгений Иванович Пичугин, лётчик-истребитель 441-го истребительного авиационного полка - один из известнейших героев Твери. В марте 1942 года он совершил таран вражеского самолёта над Калинином и погиб при десантировании.

Тверская область ежегодно поддерживает акцию и в сентябре субботники проходят почти во всех муниципальных образованиях Тверской области. Верхневолжье является активным участником международной акции «Сад памяти», в 2020 году в ней приняли участие все районы области. В сложившейся эпидемиологической ситуации мероприятия проходили с соблюдением мер безопасности.

На территории региона весной 2020 года произведена посадка лесных культур на землях лесного фонда, а также в парках и скверах на площади 1612 га. Осенью в парках и скверах Верхневолжья планируется высадить ещё около 1000 деревьев на площади 5,2 га.

Пресс-служба Правительства Тверской области