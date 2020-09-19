Олимпийские чемпионы встретились с юными спортсменами и тренерами Кашина





В Тверской области продолжаются встречи знаменитых российских спортсменов с молодежью, воспитанниками спортшкол, тренерами и ветеранами спорта в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России». Очередная встреча прошла в Кашине.

В состав делегации вошли четыре прославленные спортсменки: призер Олимпийских игр по академической гребле Анна Алешина, двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу Нелли Ферябникова, Олимпийская чемпионка по волейболу Любовь Козырева, серебряный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Вера Краснова.

В Кашине чемпионки пообщались со школьниками, студентами, воспитанниками и выпускниками Кашинской ДЮСШ, тренерами и преподавателями.

Олимпийцы рассказали о своем пути в спорте, ответили на вопросы ребят и тренеров, а также выполнили приятную миссию – вручили кашинским спортсменам почетные грамоты за вклад в развитие массового физкультурно-спортивного движения.

Встречи детей и тренеров с олимпийцами – мероприятие проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Губернатор Игорь Руденя считает – такие события способствуют развитию спортивной активности детей и молодежи, помогают им определиться с видом спорта, которым они хотели бы заниматься.

В Тверской области акция проходит с 14 по 20 сентября 2020 года. Встречи с чемпионками уже прошли в городах Бежецк, Кимры и Калязин. 20 сентября делегация посетит Вышний Волочек.

В этом году программа «Олимпийские легенды – детям, молодежи и детскому спорту России» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 40-летию XX Олимпиады, которая прошла в Москве в 1980 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области