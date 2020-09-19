Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 19 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4416 заразившихся излечилиссь от инфекции, в том числе за последние сутки 15 человек.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 177476, в том числе за последние сутки их проведено 1448.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5862 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1219 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
227 человек с подтвержденным коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1893
Кимры 564
Конаковский район 448
Ржев 435
Калининский район 297
Торжок 265
Лихославльский район 244
Вышневолоцкий городской округ 187
Максатихинский район 155
Бологовский район 130
Осташковский городской округ 127
Кашинский городской округ 84
Рамешковский район 76
Бежецкий район 76
Ржевский район 73
Торопецкий район 71
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 68
Зубцовский район 64
Нелидовский городской округ 59
Кесовогорский район 51
Оленинский муниципальный округ 47
Старицкий район 47
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 39
Торжокский район 37
Спировский район 37
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 24
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Жарковский район 7
Фировский район 7
Бельский район 5
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области