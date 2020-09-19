В Тверской области региональный этап «Кросса нации» впервые проходит в городе воинской славы Ржеве

19 сентября в Тверской области проходит региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020». Впервые он организован в городе воинской славы Ржеве. Забег приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот яркий спортивный праздник на протяжении многих лет объединяет всю нашу страну. На старт марафона в Тверской области ежегодно выходят участники разных возрастов. Приходят семьями и трудовыми коллективами. Все они подают жителям региона личный пример здорового и активного образа жизни», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Кросс нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории Российской Федерации. В этом году, несмотря на ограничительные меры, большинство регионов страны, в том числе Верхневолжье, заявили о готовности провести праздник бега.

Наряду с любителями на старт «Кросса нации» традиционно выходят профессионалы, олимпийские чемпионы, люди с ограниченными возможностями, ветераны спорта, политические и государственные деятели. К участию допускаются граждане Российской Федерации и иностранных государств.

В программе областного этапа – забеги на дистанции 1 км, 2 км, 4 км и 6 км среди девочек и мальчиков разных возрастных категорий, юношей и девушек, мужчин и женщин, спортсменов старшей возрастной группы. Запланирована корпоративная эстафета среди команд организаций Тверской области.

Традиционно на «Кроссе нации» предусмотрена культурно-развлекательная программа, встреча с ведущими спортсменами региона, торжественное награждение победителей и призеров соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области