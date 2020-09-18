Ржев и Ржевский район присоединились к Единому диспетчерскому центру скорой медицинской помощи

Сотрудники расположенного в Твери Единого диспетчерского центра скорой и неотложной медицинской помощи региона (ЕДЦ) приняли первый вызов из посёлка Васильевский Ржевского района. Теперь все вызовы по номеру 103 из Ржева и Ржевского района будут поступать в диспетчерский центр, где координируется работа всех бригад, дежурящих на данных территориях.

В диспетчерском центре в режиме реального времени осуществляется мониторинг движения всех машин скорой помощи на территории Твери, Ржева, Калининского и Ржевского районов. Это позволяет оперативно определить, какая бригада сможет быстрее приехать к пациенту. Все бригады Ржевской станции скорой медицинской помощи оснащены планшетами, на которые приходит информация о вызове. Здесь же в электронном виде медицинские работники заполняют карту вызова.

Централизация приема вызовов скорой помощи проводится для улучшения работы службы. Такую задачу перед Министерством здравоохранения региона поставил Губернатор Игорь Руденя.

«Для нас важны несколько параметров. Первый – повышение качества работы скорой медицинской помощи на территории всей Тверской области. Второй параметр – это кадровое обеспечение. Скорая помощь – это, прежде всего, профессионалы, которые там работают», – считает Игорь Руденя.

На первом этапе объединены Тверская СМП и отделение службы в Калининском районе, в результате чего среднесуточное количество бригад увеличилось на 13,5%, а время доезда уменьшилось на 12% - до 17,5 минут. Далее предполагается объединить Тверскую, Ржевскую и Вышневолоцкую станции скорой медицинской помощи.

Единый диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи Тверской области создан на базе Тверской станции скорой помощи. В его основные задачи входит обеспечение централизации приема вызовов от населения Верхневолжья, сокращение времени доезда бригад до пациентов, обеспечение оказания медицинской помощи по единым стандартам.

В настоящее время в ЕДЦ круглосуточно дежурят 5-8 диспетчеров по приему вызовов, а также врачи врачебно-консультативного поста. Опытные специалисты отвечают на вопросы обращающихся, помогают в решении сложившейся проблемы. На базе центра создан учебно-симуляционный центр скорой медицинской помощи Тверской области.

Актуально для районов обновление автопарка скорых. В июле Игорь Руденя вручил ключи от служебных автомобилей для медицинских учреждений Тверской области – 21 новый автомобиль, из которых 18 – реанимобили. Игорь Руденя поручил сделать расчет потребности транспорта в районах Тверской области, разработать график его замены с учетом обновления каждые пять лет, а также обеспечить создание резерва скорых.

Предполагается ежегодно увеличивать штат службы скорой помощи. К 2022 году – расширить число врачей выездных бригад до 127 человек (сейчас 80), среднего и младшего медперсонала – до 838 сотрудников (сейчас 709), а также диспетчеров и водителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области