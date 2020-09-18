Игорь Левитин и Игорь Руденя посетили тверской филиал компании «ПК Транспортные системы»

18 сентября Губернатор Игорь Руденя и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин посетили одно из предприятий машиностроения Верхневолжья – компанию «ПК Транспортные системы».

Игорь Руденя и Игорь Левитин ознакомились с работой производственного, сборочного и алюминиевого цехов. Сотрудники предприятия рассказали, что 85% деталей, используемых ими на производстве, изготавливаются в России.

В 2018 году производство, которое размещалось тогда на территории Тверского вагоностроительного завода, осмотрел Президент России Владимир Путин. Большое впечатление на главу государства произвел низкопольный трамвай «Витязь-М», который собирают в Твери с 2014 года.

«Трамвай замечательный. Наверное, действительно, один из лучших образцов в мире», – сказал по итогам осмотра Президент.

ООО «ПК Транспортные системы» – российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта. Компания серийно выпускает 8 моделей низкопольных трамваев на поворотной тележке, в том числе не имеющий аналогов «Сити-Стар», «Богатырь», «Варяг», «Витязь» и «Витязь-М», а также 2 модели колёсного транспорта на электрической тяге. В основе конструкции трамваев производства ООО «ПК Транспортные системы» – уникальная запатентованная эластичная поворотная тележка. Также компания занимается производством низкопольных троллейбусов «Адмирал» с увеличенным автономных ходом и электробусов «Пионер».

ООО «ПК Транспортные системы» имеет три производственные площадки – в Санкт-Петербурге, Энгельсе и Твери. Ежегодно тверским филиалом выпускаются более 150 кузовов и 450 эластичных поворотных трамвайных тележек.

В настоящее время на предприятии работают около 240 человек. В целях подготовки востребованных, высококвалифицированных кадров для завода в настоящее время налаживаются взаимоотношения с образовательными учреждениями региона.

18 сентября в Твери состоялось выездное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Транспорт». Его провел помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. Перед заседанием Губернатор Игорь Руденя и Игорь Левитин посетили ООО «Верхневолжское АТП», которое обеспечивает перевозки пассажиров общественным транспортом в рамках новой модели, введенной в Твери и Калининском районе в феврале 2020 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области