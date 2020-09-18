Представители Тверской области заняли призовые места на фестивале «ПАРА-КРЫМ 2020»

В Евпатории завершился всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2020». Тверскую область представили члены Конаковской районной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Всего в фестивале приняли участие более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 58 регионов страны. За неделю, помимо основных соревнований, спортсмены успели посетить мастер-классы по стрельбе из лука и пневматического оружия, дайвингу, скалолазанию.

В рамках фестиваля спортсмены сдавали нормативы ГТО. В итоге обладателями золотых значков стали представители Верхневолжья Александр Корнилов и Андрей Семёнов. Бронзовую медаль в копилку Тверской области принес Александр Томский, отличившись на стометровом забеге. Командное третье место региону принесли состязания по парусному спорту. В соревнованиях по настольным играм члены нашей команды вошли в пятерку лучших.

На фестивале «ПАРА-КРЫМ 2020» команда Тверской области проявила себя и с творческой стороны. Дипломы получили Михаил Скрынников за исполнение под гитару песни «Офицеры» и Руслан Кацкий за «Цыганочку» с выходом под гармонь. А во время гала-концерта группа «Ленинград» исполнила гимн фестиваля, слова к которому сочинил Андрей Семёнов. Его также наградили дипломом.

Пресс-служба Правительства Тверской области