В Тверской области 21% льготной сельской ипотеки получают молодые семьи

Тверская область участвует в реализации новой государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках с 2020 года жители региона могут воспользоваться сельской ипотекой по ставке 2,7%.

Решение об участии Тверской области в госпрограмме озвучил Губернатор Игорь Руденя в декабре 2019 года по итогам заседания Государственного совета РФ, посвященного аграрной политике.

«Тверская область обязательно будет участвовать в программе: в первую очередь, это дороги, ФАПы, школы. Для нас также интересны проекты отраслей культуры и спорта на селе. Развитие сельских территорий необходимо для улучшения качества жизни наших граждан», – считает Игорь Руденя.

Программа льготной сельской ипотеки позволяет привлечь на село молодых специалистов, повысить долю благоустроенных домовладений до 50%. Займы предоставляются на приобретение и строительство жилья, а также на погашение кредитов, взятых на эти цели не ранее 1 января 2020 года.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки при оформлении договора о личном страховании любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет может подать в Россельхозбанке. На срок до 25 лет можно взять сумму от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

В Россельхозбанке отмечают, что в Тверской области практически весь объем льготной ипотеки на жилье в сельской местности берут семьи. Большой интерес к программе проявляют молодые семьи, где супругам не более 35 лет. На их долю приходится 21% от общей суммы всех кредитов по сельской ипотеке в регионе.

В целом по Центральному федеральному округу Россельхозбанк выдал более 5,5 млрд рублей сельской ипотеки 3,1 тысячи заемщикам.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено также льготное потребительское кредитование на повышение благоустройства домовладений – подведение инженерных сетей и ремонт жилых домов. По этому направлению сумма кредита может составить до 250 тыс. рублей по льготной ставке до 5% и со сроком погашения кредита до 5 лет.

Новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в России с 2020 года. Она направлена на жилищное строительство и благоустройство сельских территорий, развитие рынка труда на селе, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской област