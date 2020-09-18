Опыт Тверской области по развитию новой системы пассажирских перевозок назвали передовым и планируют масштабировать по всей России

Опыт Тверской области по внедрению новой системы пассажирских перевозок будет масштабироваться в регионах России. Об этом заявлено по итогам заседания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». Участие в нем приняли помощник Президента РФ Игорь Левитин, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители Администрации Президента России, Государственной Думы РФ, Федерального собрания РФ и 15 субъектов России.

«То, что мы увидели в Тверской области, не с чем сравнить в России. Такого нет – системы, доступной для людей. Так, человек еще не вышел из дома, но уже понимает, когда подойдет общественный транспорт. Второй момент, который хочу отметить – это 96% оплачиваемых билетов, из них 70% – по безналичному расчету. Также увидели сегодня автобусный парк, водителей, которые работают на новых автобусах. Это люди, преданные своей профессии», – сказал Игорь Левитин, комментируя итоги заседания журналистам.

Губернатор Тверской области подчеркнул готовность вместе с коллегами развивать единую систему общественного транспорта на всей территории России.

«Сегодня на заседании рабочей группы мы обсуждали, что еще необходимо сделать, чтобы в полной мере реализовать поручение Президента страны о доступности и эффективности общественного транспорта для населения, – отметил Игорь Руденя. – В Тверской области завершена реализация первого этапа. Планируем второй и третий в крупных муниципалитетах – Кимрах, Ржеве, Вышнем Волочке, Торжке. Сегодня важно обеспечить на территориях современный подход к общественному транспорту, чтобы он был удобен, доступен и безопасен для населения».

Глава региона отметил, что внедрение новой транспортной модели позволяет решить ряд вопросов в социальной сфере. В том числе, это реализация прав отдельных категорий граждан на льготный проезд. Еще одним приоритетным направлением Игорь Руденя считает развитие трамвайного движения в Твери.

Глава Республики Бурятия, руководитель рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт» Алексей Цыденов назвал опыт Тверской области передовым.

«Заинтересованы масштабировать его как в Бурятии, так и по всей России. Видим хорошие результаты в тверском регионе. Ряд предложений в итоге будут выходить на Госсовет. Это модернизация общественного транспорта в рамках отдельной программы национального проекта. Плюс программа модернизации инфраструктуры общественного транспорта», – сказал Алексей Цыденов при общении с представителями СМИ.

На заседании рабочей группы Госсовета РФ в Твери рассмотрен проект реализованной транспортной модели пассажирских перевозок в Верхневолжье. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Тверская область в феврале 2020 года одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. В Твери и Калининском районе введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5».

Перед заседанием Губернатор Игорь Руденя и Игорь Левитин посетили ООО «Верхневолжское АТП», которое обеспечивает перевозки пассажиров общественным транспортом в рамках новой модели. На встрече с водителями обсудили перспективы развития транспортной системы Твери, строительство новых и ремонт действующих дорожных объектов, подготовки кадров.

Игорь Левитин и Игорь Руденя также побывали на ООО «Транспорт Верхневолжья», которое является оператором единой системы управления транспортом. Здесь действует круглосуточный call-центр, ведется контроль пассажиропотока.

Пресс-служба Правительства Тверской области