На заседании рабочей группы Госсовета Тверская область представила проект реализованной транспортной модели пассажирских перевозок

18 сентября в Твери проходит заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Транспорт». Участие в нем принимают помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, а также представители Администрации Президента России, Государственной Думы РФ, Федерального собрания РФ и пятнадцати субъектов России.

«Правительству Российской Федерации необходимо разработать национальный проект, направленный на решение государственных целей. Одна из них – это обновление автопарка. Эта задача будет решаться на Президиуме Госсовета. Сегодня мы узнали, как работает система пассажирских перевозок в Тверской области. Регион является самым передовым по использованию общественного транспорта», – подчеркнул помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

«При запуске новой модели общественного транспорта нашими ключевыми задачами было создание единого центра управления и контроля пассажирских перевозок, легализация и прозрачность этого рынка, а главное – максимально удобная и безопасная работа общественного транспорта, с предоставлением льготного проезда», – отметил Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил, что Тверская область готова предоставить свой опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок для реализации программы в регионах страны.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Тверская область в феврале 2020 года одной из первых в стране приступила к комплексной модернизации пассажирского транспорта. В Твери и Калининском районе введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5». Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. Оплатить проезд можно наличными средствами, банковской, транспортной картами. Предоставляется льготный проезд по социальной карте, также внедрена школьная транспортная карта. С начала работы новыми автобусами перевезено более 22 миллионов пассажиров.

Благодаря внедрению новой транспортной модели повысилось качество перевозок, снизилось количество ДТП, уменьшилась нагрузка на улично-дорожную сеть.

На совещании Игорь Руденя отметил, что в рамках проекта комплексного развития городского общественного транспорта Твери планируется запустить трамвайное движение. Будет проведена реконструкция путей с применением бесстыковых технологий укладки рельсов, обновлен подвижной состав.

Новая транспортная модель с 2021 года получит развитие в других муниципалитетах Тверской области. Первыми для внедрения станут Ржевская, Старицкая и Кимрская агломерации.

Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях будет реализовываться с 2021 по 2030 годы. За это время предполагается провести оптимизацию маршрутных сетей, повысить транспортную доступность, стабилизировать цены на проезд, расширить способы оплаты, закупить современные и комфортные транспортные средства.

На заседании Министерство транспорта России представило программу по обновлению парка пассажирского общественного транспорта. Первая поставка транспортных средств произойдет уже в текущем году в Белгородскую, Екатеринбургскую, Воронежскую, Омскую, Казанскую, Нижегородскую, Череповецкую, Ивановскую, Кемеровскую, Липецкую, Самарско-Тольяттинскую и Пермскую городские агломерации. Всего за 4 года реализации программы на обновление автотранспорта в городах России будет направлено 31,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области