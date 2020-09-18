Помощник Президента РФ Игорь Левитин и Губернатор Игорь Руденя посетили Верхневолжское АТП

18 сентября в Твери состоится выездное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Транспорт», его проведет помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин. Перед заседанием Губернатор Игорь Руденя и Игорь Левитин посетили ООО «Верхневолжское АТП», которое обеспечивает перевозки пассажиров общественным транспортом в рамках новой модели, введенной в Твери и Калининском районе в феврале 2020 года.

В осмотре также приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Игорь Левитин и Игорь Руденя осмотрели территорию, подвижной состав, авторемонтную мастерскую и другие помещения Верхневолжского АТП. На встрече с водителями обсудили перспективы развития транспортной системы Твери, строительство новых и ремонт действующих дорожных объектов, подготовки кадров.

Сейчас водителями на новых автобусах работает более 900 человек. Все работники получают полный социальный пакет, бесплатное медицинское обследование. Новый стандарт перевозок позволяет контролировать работу и состояние водителей. В общественном транспорте ведется постоянное видеонаблюдение. Кроме того, в автобусах усилены меры санитарной безопасности, ежедневно проводится дезинфекция.

Игорь Левитин и Игорь Руденя также посетили ООО «Транспорт Верхневолжья», которое является оператором единой системы управления транспортом. Помощник Президента РФ и глава региона ознакомились с работой круглосуточного call-центра, системой контроля пассажиропотока и другими направлениями.

Всего в Твери и Калининском районе в рамках новой модели пассажирских перевозок введено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 автобусов – низкопольных машин экологического стандарта «Евро-5». Это автобусы большого, среднего и малого класса. Все они оформлены в едином стиле, оснащены навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, обслуживания маломобильных пассажиров и другими современными решениями. Соблюдается график – интервалы движения в центре города в среднем составляют 2-4 минуты.

Оплатить проезд можно наличными средствами, банковской, транспортной, социальной картами. Также внедрена школьная транспортная карта. Наибольшей популярностью пользуется безналичная оплата. Сейчас средняя стоимость одной поездки на новом общественном транспорте в Твери составляет 24 рубля.

Пресс-служба Правительства Тверской области