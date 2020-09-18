В Тверской области назвали победителей соревнований по футболу среди детских сельских команд

На стадионе «Юность» Твери состоялся финал регионального этапа всероссийских соревнований по футболу среди детских сельских команд «Колосок». Традиция проведения состязаний возрождена в Верхневолжье после многолетнего перерыва. В соревнованиях приняли участие 10 команд из муниципальных образований Тверской области.

Соревнования проходили в формате 8х8. В итоге в старшей возрастной группе юношей 2005-2006 годов рождения победу одержала команда Сонковского района, второе место у команды Зубцовского района, третье место – у Кимрского района.

В младшей возрастной группе ребят 2007-2008 годов рождения победила команда Максатихинского района, второе место заняла команда Зубцовского района, третье место – у Фировского района.

Все матчи турнира обслуживали молодые судьи школы футбольного арбитра, действующей при федерации футбола Тверской области. В состав главной судейской коллегии вошли ветераны тверского футбола Владимир Жуков и Владимир Марунов.

В Верхневолжье возрождается профессиональный футбол. В апреле 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе создан ФК «Тверь». Название нового клуба определялось народным голосованием.

В июне текущего года клуб прошел лицензирование Российского футбольного союза (РФС) и получил право на участие в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2020-2021 годов. Домашней ареной для официальных матчей «Твери» стал стадион «Юность».

По итогам игр в рамках ОЛИМП-первенства Профессиональной футбольной лиги ФК «Тверь» стал лидером Группы 2. 12 сентября наши футболисты со счетом 4:2 выиграли у «Динамо-2» (Москва), тем самым подтвердив свое абсолютное лидерство.

Пресс-служба Правительства Тверской области