Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 сентября 2020 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4401 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за последние сутки 14 человек.

В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 176028, в том числе за последние сутки их проведено 1268.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1208 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

223 человека с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1882

Кимры 564

Конаковский район 446

Ржев 434

Калининский район 296

Лихославльский район 244

Торжок 263

Вышневолоцкий городской округ 185

Максатихинский район 154

Осташковский городской округ 127

Бологовский район 125

Кашинский городской округ 84

Рамешковский район 76

Бежецкий район 76

Ржевский район 72

Торопецкий район 70

Андреапольский муниципальный округ 69

Кимрский район 68

Зубцовский район 64

Нелидовский городской округ 59

Кесовогорский район 50

Оленинский муниципальный округ 47

Старицкий район 47

Лесной муниципальный округ 44

Селижаровский район 38

Торжокский район 37

Спировский район 37

Калязинский район 28

Весьегонский муниципальный округ 25

Сонковский район 24

Западнодвинский муниципальный округ 24

Кувшиновский район 22

Краснохолмский район 11

Удомельский городской округ 10

Фировский район 7

Бельский район 5

Жарковский район 6

Молоковский район 4

Пеновский муниципальный округ 3

ЗАТО Озёрный 3

Сандовский муниципальный округ 2

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области