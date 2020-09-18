Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 18 сентября 2020 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждены 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 4401 заразившийся излечился от инфекции, в том числе за последние сутки 14 человек.
В регионе продолжается тестирование. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 176028, в том числе за последние сутки их проведено 1268.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 5832 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1208 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
223 человека с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1882
Кимры 564
Конаковский район 446
Ржев 434
Калининский район 296
Лихославльский район 244
Торжок 263
Вышневолоцкий городской округ 185
Максатихинский район 154
Осташковский городской округ 127
Бологовский район 125
Кашинский городской округ 84
Рамешковский район 76
Бежецкий район 76
Ржевский район 72
Торопецкий район 70
Андреапольский муниципальный округ 69
Кимрский район 68
Зубцовский район 64
Нелидовский городской округ 59
Кесовогорский район 50
Оленинский муниципальный округ 47
Старицкий район 47
Лесной муниципальный округ 44
Селижаровский район 38
Торжокский район 37
Спировский район 37
Калязинский район 28
Весьегонский муниципальный округ 25
Сонковский район 24
Западнодвинский муниципальный округ 24
Кувшиновский район 22
Краснохолмский район 11
Удомельский городской округ 10
Фировский район 7
Бельский район 5
Жарковский район 6
Молоковский район 4
Пеновский муниципальный округ 3
ЗАТО Озёрный 3
Сандовский муниципальный округ 2
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области