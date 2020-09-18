В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Губернатор Игорь РУДЕНЯ вручил участнику Великой Отечественной войны И.А.РУЛЁВУ Орден Почета. Для вручения награды глава региона приехал к Ивану Андреевичу в Конаково в гости.

14 сентября Губернатор Игорь Руденя вручил Орден Почета Ивану Андреевичу Рулёву – участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру Ордена Славы. Фронтовик живет на своей малой родине, в г. Конаково. Глава региона побывал в гостях у Ивана Андреевича, чтобы лично передать Почетному гражданину Тверской области, Конаковского района и г. Конаково высокую награду.

Указ о награждении Орденом Почета Ивана Андреевича Рулёва и других ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тверской области, подписал Президент России Владимир Путин.

«Мы пришли к вам сегодня с очень ответственным поручением. Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении Вас Орденом Почета. Хочу выполнить это поручение и вручить Вам государственную награду. Такие люди, как Вы – гордость нашего края. От всей души благодарим Вас, желаем здоровья и всего самого доброго», – обратился к фронтовику Игорь Руденя.

Иван Андреевич поблагодарил главу региона и подчеркнул, что для него это очень почетная награда.

Иван Андреевич Рулёв ушел на фронт в 1943 году, был командиром телефонного отделения роты. Воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Многократно устранял повреждения на линиях связи, несмотря на обстрелы. Благодаря этому было обеспечено непрерывное управление боями.

20 марта 1945 года у Биссау (Польша) во время установления проводной связи Иван Андреевич был контужен, но героически завершил свою работу. Это дало возможность командованию предотвратить прорыв танков противника и удержать переправу.

Иван Андреевич Рулёв награжден Орденами Славы I, II и III степени, Орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Дружбы, Почетным знаком Губернатора «Крест святого Михаила Тверского».

После войны служил в Вооруженных Силах, работал инженером в Конаково, возглавлял президиум Конаковской районной организации ветеранов.

Иван Андреевич – участник парадов Победы 1995, 2010, 2013, 2014 годов в Москве. Важной сферой для Ивана Андреевича всегда была и остается работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На протяжении многих лет И.А.Рулев возглавлял районный совет ветеранов и пожизненно является его почетным председателем. Вне всякого сомнения, что для нас, жителей Конаковского района, это ветеран войны номер один, и его жизненный путь является достойным примером для всех последующих поколений. Напомним, что в марте этого года Ивану Андреевичу Рулеву исполнилось 95 лет.

По информации пресс-службы Правительства Тверской области.