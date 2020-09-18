ВЫБОРЫ-2020: ИТОГИ

В воскресенье, 13 сентября по всей стране прошел Единый день голосования. Выборы прошли в 20 муниципальных образованиях Тверской области. В Конаковском районе муниципальные выборы проходили в поселке Новозавидовский: там выбирали депутатов местного совета (10 мандатов). Также в Конаковском районе проходили дополнительные выборы в районное собрание депутатов (1 мандат).

Как сообщила областная избирательная комиссия, Единый день голосования в Тверской области на всех 20 территориях прошел в обычном порядке, без нарушений. Всего прошли 24 кампании, по итогам которых избраны 260 депутатов различного уровня.

По предварительным данным, абсолютное большинство мандатов – 206, или 79,23 процента - получат представители политической партии «Единая Россия». Самовыдвиженцы получат 33 мандата (12,69 процента от общего числа). Представители КПРФ - 16 мандатов (6,15 процента), партии «Справедливая Россия» - 3 мандата (1,14 процента), партии ЛДПР – 2 мандата (0,77 процента голосов).

В Законодательном Собрании Тверской области интересы жителей Ржева и Ржевского района будет представлять Андрей Белоцерковский, баллотировавшийся на дополнительных выборах по Ржевскому одномандатному избирательному округу № 11 от «Единой России». По результатам обработки 100 процентов избирательных бюллетеней партийный кандидат заручился поддержкой 49,52 процента избирателей.

В представительных органах муниципальных образований Тверской области «Единая Россия», по предварительным данным, сможет получить 160 из 206 замещаемых мандатов; в представительных органах городских и сельских поселений - 45 из 53 мандатов.

Так, убедительную победу партия «Единая Россия» одержала на выборах в Торжокскую городскую Думу, в Собрание депутатов Кесовогорского района, Думу Сандовского муниципального округа.

Явка избирателей составила 26,42 процента. На муниципальных выборах лидерами по явке стали Ржевский район, Пеновский, Оленинский, Сандовский муниципальные округа, ЗАТО «Солнечный».

Единый День голосования в Тверской области организован с соблюдением санитарных норм. Все избирательные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В обязательном порядке организована бесконтактная термометрия, обработка помещений антисептическими средствами, нанесена разметка безопасной социальной дистанции.

Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.

«Все избирательные кампании на территории нашего региона прошли в обстановке максимальной открытости и безопасности, острой конкурентной борьбы в рамках правового поля, но без каких-либо серьезных нарушений и громких происшествий», - отметила на брифинге по итогам голосования председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова.

О результатах прошедшего в Конаковском районе Единого дня голосования читайте на 3 странице номера в рубрике «Местная власть».