20 сентября – День работников леса

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Уважаемые работники леса и деревообрабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тверская область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа по площади лесов. Это огромное богатство, которое вы помогаете рационально использовать и сохранять, чтобы передать новым поколениям.
Ваши профессионализм, ответственность и компетентность позволяют Верхневолжью наращивать долю высокотехнологичных и безотходных лесоперерабатывающих производств. Важное направление вашей ежедневной деятельности – защита лесов от пожаров и нелегальных вырубок, воспроизводство лесов.
Сохраняя и восстанавливая наши леса, вы помогаете Тверской области поддерживать статус одного из самых экологически чистых регионов Центральной России.
Благодарю вас за важный вклад в развитие Верхневолжья. Желаю вам новых трудовых успехов, профессионального развития, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!
От всей души поздравляем вас с Днем работников леса!
Этот праздник – дань признательности и уважения тем, кто заботится
о лесном богатстве России, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромышленных предприятиях. Вы достойно выполняете главную задачу работников лесного комплекса – сохранять, преумножать лесные богатства, грамотно и рачительно заниматься лесным бизнесом, совершенствовать и внедрять в производство высокоэффективные и безотходные технологии, соблюдать лесное законодательство и уменьшать негативное воздействие на окружающую среду.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и благородный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное отношение к своему делу.
Уверены, что вы и впредь приложите все усилия для преумножения лесных богатств, воспитания у людей бережного отношения к природе.
Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной работы на благо родной земли.
Счастья, здоровья, хорошего настроения вам и вашим близким.
С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных, глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин