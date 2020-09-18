20 сентября – День работников леса

Уважаемые работники леса и деревообрабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тверская область занимает первое место среди регионов Центрального федерального округа по площади лесов. Это огромное богатство, которое вы помогаете рационально использовать и сохранять, чтобы передать новым поколениям.

Ваши профессионализм, ответственность и компетентность позволяют Верхневолжью наращивать долю высокотехнологичных и безотходных лесоперерабатывающих производств. Важное направление вашей ежедневной деятельности – защита лесов от пожаров и нелегальных вырубок, воспроизводство лесов.

Сохраняя и восстанавливая наши леса, вы помогаете Тверской области поддерживать статус одного из самых экологически чистых регионов Центральной России.

Благодарю вас за важный вклад в развитие Верхневолжья. Желаю вам новых трудовых успехов, профессионального развития, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!

От всей души поздравляем вас с Днем работников леса!

Этот праздник – дань признательности и уважения тем, кто заботится

о лесном богатстве России, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромышленных предприятиях. Вы достойно выполняете главную задачу работников лесного комплекса – сохранять, преумножать лесные богатства, грамотно и рачительно заниматься лесным бизнесом, совершенствовать и внедрять в производство высокоэффективные и безотходные технологии, соблюдать лесное законодательство и уменьшать негативное воздействие на окружающую среду.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий и благородный труд, профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное отношение к своему делу.

Уверены, что вы и впредь приложите все усилия для преумножения лесных богатств, воспитания у людей бережного отношения к природе.

Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной работы на благо родной земли.

Счастья, здоровья, хорошего настроения вам и вашим близким.

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И. Дородных, глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е. Щурин