МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Кубок победителей по точкам продаж» от ВТБ в Конаково

В региональном операционном офисе «Тверской» совпали два значимых события: 15 лет со дня открытия первого офиса ВТБ в регионе и получение из головного офиса банка памятного кубка за победу во внутрибанковском профессиональном конкурсе среди региональных подразделений банка в 2019 году. О том, что РОО «Тверской» во главе с управляющим Николаем Кудрявцевым занял первое место в кластере городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек, объявил президент – председатель правления Андрей Костин на прошедшем в июле совещании с руководителями региональной сети.

9 сентября кубок был доставлен в офис банка ВТБ в городе Конаково, где в торжественной обстановке коллектив офиса с победой поздравили руководители РОО «Тверской» и гости мероприятия.

- Конаковский офис внес существенный вклад в победу и стал одним из первых в Тверской области, куда прибыл Кубок, - поздравил с наградой коллег управляющий региональным офисом Николай Кудрявцев. – Доверие, открытость, взаимовыручка, профессионализм и работа единой команды офиса «Конаковский» на общий результат способствовали достижению высоких показателей. Начав работать в новом формате объединенного банка, мы выработали принципы совместной работы. Достигнутый результат подтвердил эффективность выбранной нами стратегии командной работы и создал отличную базу для дальнейшего развития и новых побед. Мы нацелены в 2020 году на успех, поскольку это год пятнадцатилетия работы Тверской команды ВТБ в регионе

Операционный офис банка ВТБ был открыт на территории города Конаково 21 мая 2018 года. Силами 6 сотрудников здесь реализуется широкий спектр услуг для физических лиц. У клиентов ВТБ в Конаково есть возможность оформить кредитную карту или кредит наличными, получить дебетовую или зарплатную карту, открыть текущий счет, брокерский счет или депозит. Круглосуточная зона самообслуживания 7/24 оснащена 2-мя универсальными банкоматами, ещё 2 устройства расположены в зоне фронт-офиса.

-За каждой цифрой и за каждым местом в рейтинге всегда стоят люди, -прокомментировал Андрей Петрачков, директор операционного офиса «Конаковский» .- Наши сотрудники обладают важными качествами для развития банковской сферы - это компетенции и умение выстраивать доверительные отношения с клиентом. Эти достоинства позволяют им побеждать в том числе и в общероссийских конкурсах.

Так, в 2019 году Наталья Шестакова, главный финансовый консультант офиса «Конаковский», завоевала первое место в общероссийском конкурсе по продаже коробочных страховых продуктов. На встрече управляющий региональным офисом вручил лучшему финансовому консультанту офиса «Конаковский» Наталье Шестаковой благодарность за первое место в региональном рейтинге сотрудников фронт-линии РОО «Тверской».

«Мне просто нравится работать с людьми и помогать им решать проблемы», - скромно объяснила свой профессиональный успех девушка.

Глава Конаковского района поздравил коллектив офиса и преподнес в качестве подарка уникальную книгу «Корчевская старина», выпущенную специально к 90-летию района.

В своих теплых словах Олег Владимирович отметил, что развитие банка – это развитие территории. Темпы роста экономики района неразрывно связаны с функционированием банковского сектора. Административные силы всегда готовы поддержать и пойти навстречу бизнесу. Глава района пожелал банку ВТБ расширения географии присутствия в Конаковском районе и укреплению позиций во всем регионе.

Соцсети:

«Кубок победителей по точкам продаж» от ВТБ в Конаково

В региональном операционном офисе «Тверской» совпали два значимых события: 15 лет со дня открытия первого офиса ВТБ в регионе и получение из головного офиса банка памятного кубка за победу во внутрибанковском профессиональном конкурсе среди региональных подразделений банка в 2019 году. О том, что РОО «Тверской» во главе с управляющим Николаем Кудрявцевым занял первое место в кластере городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек, объявил президент – председатель правления Андрей Костин на прошедшем в июле совещании с руководителями региональной сети.

9 сентября кубок был доставлен в офис банка ВТБ в городе Конаково, где в торжественной обстановке коллектив офиса с победой поздравили руководители РОО «Тверской» и гости мероприятия.

Операционный офис банка ВТБ был открыт на территории города Конаково 21 мая 2018 года. Силами 6 сотрудников здесь реализуется широкий спектр услуг для физических лиц. У клиентов ВТБ в Конаково есть возможность оформить кредитную карту или кредит наличными, получить дебетовую или зарплатную карту, открыть текущий счет, брокерский счет или депозит. Круглосуточная зона самообслуживания 7/24 оснащена 2-мя универсальными банкоматами, ещё 2 устройства расположены в зоне фронт-офиса.

Глава Конаковского района поздравил коллектив офиса и преподнес в качестве подарка уникальную книгу «Корчевская старина», выпущенную специально к 90-летию района.

В своих теплых словах Олег Владимирович отметил, что развитие банка – это развитие территории. Темпы роста экономики района неразрывно связаны с функционированием банковского сектора. Административные силы всегда готовы поддержать и пойти навстречу бизнесу. Глава района пожелал банку ВТБ расширения географии присутствия в Конаковском районе и укреплению позиций во всем регионе.

В Конаковском районе выборы состоялись

13 сентября в Конаковском районе прошли выборы депутатов Совета депутатов городского поселения поселок Новозавидовский пятого созыва и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов шестого созыва по избирательному округу №1

Семь мандатов из 10 в поселке Новозавидовский взяли кандидаты, выдвинутые партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Это Барашкина Анна, Борецкая Юлия, Корсакова Татьяна, Круглова Светлана, Маранцев Олег, Платонова Наталья, Теленкова Ирина. Три мандата выиграли кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения. Это Юнусов Олег, Исмаилов Наиль, Квасов Вячеслав . По дополнительным выборам в Собрание депутатов победу одержал кандидат от "ЕДИНОЙ РОССИИ" Владимир Худяков. Голосование, как и на протяжении всех последних лет, прошло без нарушений. Ход голосования контролировали общественные наблюдатели, а также наблюдатели от кандидатов и политических партий, участвовавших в выборах.

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

Региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 2020 году

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2010 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса - это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса является бесплатным.

В 2020 году конкурс пройдет по 14 номинациям:

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы Малая организация высокой социальной эффективности За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы За трудоустройство инвалидов в организации

Победители регионального этапа конкурса определяются решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тверской области и направляются для участия в федеральном этапе конкурса.

Награждение победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится в торжественной обстановке с вручением Почетных грамот и благодарностей Губернатора Тверской области, победители и призеры федерального этапа награждаются дипломами и памятными подарками.

Документы на конкурс формируются в электронном кабинете Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» http://14-ot.rosmintrud.ru/user/sign_in. Логин и пароль для входа в программный комплекс получаются путем направления заявки на главной странице информационной системы (кнопка «Добавить заявку»).

Документы участника конкурса на бумажном носителе направляются в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7, корп.1. до 1 ноября 2020 года.

Информацию о порядке проведения конкурса можно также получить по телефонам (4822) 49-46-57 (e-mail: PanskoyPA@tverreg.ru).

В Конаковском районе чествовали паралимпийцев



Напомним, команда конаковских спортсменов- инвалидов приняла участие в Фестивале Пара- Крым 2020

Мероприятие проходило с 3 по 10 сентября в Евпатории, в центре спорта "Эволюция".

Участники: Более 400 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 58 регионов приняли участие во всероссийском физкультурно-спортивном фестивале "ПАРА-КРЫМ 2020".

От всей Тверской области в фестивале приняла участие команда из Конаковского района в составе:

Константин Морозов

Александр Томский

Андрей Семенов

Михаил Скрынников

Руслан Кацкий

Александр Корнилов

Ольга Антонова

Валерий Кузин

Галина Корнилова

Команда Конаковского района добилась хороших спортивных результатов

Александр Томский в легкой атлетике занял 3 место (бег на 100 метров)

2 золотых значка отличия ГТО у Андрея Семенова и Александра Корнилова

Еще одним успешным выступлением команды стало 3 место по парусному спорту.

У команды есть награды и в творческих конкурсах

Диплом за исполнение патриотической песни получил Михаил Скрынников. Под гитару он спел хит «Офицеры».

Еще одним дипломом наградили Руслана Кацкого за «Цыганочку» с выходом под гармонь.

Самым трогательным моментом для всех участников фестиваля было исполнение гимна. Слова к нему сочинил Андрей Семенов, за что получил диплом отличия

Глава Конаковского района Олег Лобановский,первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, помощник Главы Видади Тахмезов поблагодарили паралимпийцев за волю к победе, активную жизненную позицию, пожелали новых успехов в спорте.

Всем участникам команды вручили книги К.И. Счетчикова "Корчевская старина", выпущенные к 90-летию Конаковского района.



В теплой, дружественной атмосфере, за чашкой чая, участники встречи обсудили перспективы развития района, развитие спорта в обществе инвалидов.

-Вы показали, что паралимпийцы Конаковского района - люди с твердой волей и железным характером, что наши спортсмены вошли в число лидеров паралимпийского спорта, - подчеркнул Глава района. - Конаковский район поддерживал и будет поддерживать спортсменов инвалидов, приносящих новые победы в копилку спортивных наград района. Желаю вам новых спортивных достижений.